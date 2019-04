Uporaba polnilnic za električna vozila v mreži Gremo na elektriko z majem plačljiva

Ljubljana, 25. aprila - Uporaba polnilnic za električna vozila mreže Gremo na elektriko, ki je največja v Sloveniji, s 6. majem postaja plačljiva. Kot so pojasnili v družbi Elektro Ljubljana, ki upravlja z mrežo, so polnilnice povezane z visokimi stroški, ki dolgoročno ne omogočajo brezplačne uporabe. Cena polnjenja bo od ena do devet centov na minuto.