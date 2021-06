Energetsko najbolj prodorne slovenske občine Miklavž, Ajdovščina, Tržič in Nova Gorica

Ljubljana, 3. junija - Energetsko najbolj prodorne občine letos so Miklavž na Dravskem polju med majhnimi, Ajdovščina in Tržič med srednje velikimi ter Mestna občina Nova Gorica med mestnimi občinami. Posebno priznanje za ustanovitev energetske skupnosti je prejela Občina Luče, so sporočili iz družbe Montel Energetika.net, ki je izbor opravila po dveh letih.