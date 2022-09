V Franciji se je začelo sojenje za teroristični napad v Nici leta 2016

Pariz/Nica, 5. septembra - V Parizu se je danes začelo sojenje osmim osumljencem v povezavi s terorističnim napadom 14. julija 2016 v Nici, ko je moški, ki ga je policija kasneje ustrelila, s tovornjakom zapeljal v množico in ubil 86 ljudi. Sedem moških in ena ženska so obtoženi različnih kaznivih dejanj, od zavedanja namer napadalca do logistične podpore in dobave orožja.