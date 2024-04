Na rimskem letališču aretirali domnevnega pripadnika IS

Rim, 8. aprila - Policija je danes na rimskem letališču Fiumicino aretirala domnevnega pripadnika džihadistične skupine Islamska država (IS), so sporočili italijanski organi pregona. 32-letni osumljenec je tadžikistanski državljan, ki naj bi se leta 2014 v Siriji boril na strani IS, poročajo tuje tiskovne agencije.