Obsojenca za teroristični napad v Parizu vrnili Franciji

Bruselj/Pariz, 7. februarja - Belgija je danes Franciji izročila Salaha Abdeslama, ki je obsojen zaradi sodelovanja v terorističnih napadih v Parizu in Bruslju leta 2015 in 2016. Francoski minister za pravosodje Eric Dupond-Moretti je sporočil, da so ga premestili v zapor na območju Pariza. Tam naj bi do konca prestajal dosmrtno zaporno kazen.