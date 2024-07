V Iraku našli grobišče z več kot 100 domnevnimi žrtvami Islamske države

Bagdad, 15. julija - Iraške oblasti so v jami zahodno od Mosula odkrile množično grobišče več kot 100 žrtev, ki naj bi jih usmrtili pripadniki džihadistične skupine Islamska država (IS). Iraške sile so množično grobišče našle po osvoboditvi območja leta 2017, vendar se je izkop trupel začel šele maja letos, poročajo tuje agencije.