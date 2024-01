Osebe aretirane v protiteroristični operaciji na Danskem povezane s Hamasom

Koebenhavn, 12. januarja - Osumljenci, ki so jih na Danskem aretirali med decembrsko protiteroristično operacijo, so povezani s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, je danes sporočila danska policija. V operaciji so sredi decembra aretirali več ljudi, tri osebe, ki so trenutno v priporu, pa jih policija sumi načrtovanja terorističnega napada.