SDS in NSi s pobudo za oceno ustavnosti zakona proti škodljivim ukrepom prejšnje oblasti

Ljubljana, 25. avgusta - Poslanski skupini SDS in NSi sta na ustavno sodišče naslovili zahtevo za oceno ustavnosti zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Zakon je namreč po njihovem mnenju v neskladju z več členi ustave, zato od sodišča pričakujejo, da takoj zadrži njegovo izvajanje, so sporočili iz SDS.