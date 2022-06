Po presoji ustavnega sodišča vladni odloki o uporabi zaščitnih mask in razkuževanju rok v zaprtih javnih prostorih neustavni

Ljubljana, 27. junija - Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili vladni odloki iz leta 2020, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok, v neskladju z ustavo. Po presoji ustavnega sodišča je namreč vlada omenjene ukrepe uvedbe uvedla brez zakonske podlage.