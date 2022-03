Skupnost Julijskih Alp na sejmu enotno predstavila turistično ponudbo območja

Ljubljana/Bled, 27. marca - Javni zavod Triglavski narodni park in turistične destinacije Biosfernega območja Julijske Alpe, ki sestavljajo Skupnost Julijske Alpe, so v minulih dneh na sejmu Alpe Adria skupaj predstavili ponudbo prihajajoče poletne sezone. Posebej so izpostavili novo gorsko kolesarsko pot in trajnostno mobilnost kot način doživljanja tega območja.