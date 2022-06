Nadaljujejo se prizadevanja za usmerjanje obiska v TNP

Bled, 3. junija - Obiskovalci Triglavskega narodnega parka bodo v letošnjem poletju že lahko opazili nekatere novosti, ki jih prinaša obsežen večleten projekt VrH Julijcev. Na nekaterih območjih, zlasti na Pokljuki, so bile vzpostavljene nove informacijske table in mirne cone. Podrobnosti projekta so predstavili na današnji novinarski konferenci na Bledu.