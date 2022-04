Turistična središča za praznike dobro zasedena, okreva tudi mestni turizem

Portorož/Bled/Nova Gorica/Kranjska Gora/Ljubljana, 14. aprila - Velikonočni in prvomajski prazniki bodo v dobršni meri napolnili hotele slovenskih turističnih središč. Na Obalo in Gorenjsko še vedno, tudi s pomočjo turističnih bonov, prihaja veliko domačih gostov. Vse več je tudi tujcev, zlasti iz bližnjih držav. Okrevanja se končno veselijo tudi v Ljubljani, saj se vračajo poslovni dogodki in mestni turizem.