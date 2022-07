Kranjska Gora to poletje z novim escape muzejem in drugimi novostmi

Rateče/Kranjska Gora, 7. julija - Turizem Kranjska Gora in Gornjesavski muzej sta danes v Kajžnkovi hiši v Ratečah odprla prvi escape muzej v državi. Nova pridobitev združuje izobraževanje in zabavo ter ponuja nov način za spoznavanje etnološke dediščine. Poleg tega v destinacijo Kranjska Gora vabijo še druge novosti, od nove ferate do novega butičnega hotela.