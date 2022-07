Tudi junija dvig rasti cen uvoženih proizvodov

Ljubljana, 29. julija - Cene uvoženih proizvodov so bile junija za 1,1 odstotka višje kot maja in za 29,2 odstotka višje kot junija lani. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 19,2 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.