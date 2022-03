Februarja podražitev uvoza koksa in naftnih derivatov za 7,2 odstotka

Ljubljana, 30. marca - Cene uvoženih proizvodov so bile v februarju za odstotek višje kot januarja in za 26,7 odstotka višje kot februarja lani. Na mesečni ravni so se najbolj povišale cene uvoženih proizvodov v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov, za 7,2 odstotka, so sporočili iz državnega statističnega urada.