Januarja 38-odstotna podražitev uvoza nafte in plina na mesečni ravni

Ljubljana, 15. marca - Cene uvoženih proizvodov so bile januarja za 2,3 odstotka višje kot decembra in za 26,4 odstotka višje kot januarja lani. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen na področju rud in kamnin, pri čemer je izstopalo 37,8-odstotno zvišanje cen surove nafte in zemeljskega plina, je danes objavil državni statistični urad.