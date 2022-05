Kljub pocenitvi nekaterih energentov tudi aprila nadaljevanje rasti cen uvoza

Ljubljana, 30. maja - Cene uvoženih izdelkov so bile aprila za 1,7 odstotka višje kot marca in za 29,2 odstotka višje kot pred enim letom. Najopaznejše so se glede na marec zvišale cene v skupini kovine, cene v oskrbi z elektriko in plinom pa so precej padle. Še naprej so se dražili naftni derivati in tudi živila. Medletno so cenovni indeksi visoki.