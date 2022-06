Blago iz uvoza se je dražilo tudi maja

Ljubljana, 30. junija - Cene uvoženega blaga so bile maja za 1,8 odstotka višje kot aprila in za 30,2 odstotka višje kot pred letom dni, kaže današnja objava statističnega urada. S tem so se nadaljevala neugodna cenovna gibanja zadnjih mesecev. Daleč najbolj se medletno dražijo uvožene rude in energenti.