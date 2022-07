Požar na goriškem Krasu doslej gasilo že več kot 10.000 gasilcev

Kostanjevica na Krasu, 25. julija - V dobrem tednu dni je požar na goriškem Krasu, doslej največji v Sloveniji, gasilo že več kot 10.000 prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Pri delu jim je pomagalo 1200 pripadnikov različnih podpornih enot. Ljudje so jim za njihov trud in delo izjemno hvaležni, kar kažejo na vsakem koraku.