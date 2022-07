Evakuirani prebivalci iz Vojščice, Temnice in Novela se vračajo domov

Kostanjevica na Krasu, 21. julija - Prebivalci Vojščice, Temnice in Novela na Krasu, ki so jih evakuirali dopoldne, se vračajo domov. Sicer pa se gasilci še vedno borijo s tremi večjimi požarišči pri Novi vasi, Vojščici in med Cerjem in Trsteljem. Imajo izdatno pomoč iz zraka. Pozno popoldan se jim je znova pridružilo letalo za gašenje kanader, prav tako pa tudi slovaški helikopter.