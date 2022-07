V aktivnosti gašenja požara na Krasu pomagajo tudi gozdarji

Kostanjevica na Krasu, 21. julija - Pri aktivnostih gašenja požara na območju občine Miren-Kostanjevica na Krasu sodeluje tudi Zavod za gozdove Slovenije. Zaradi dobrega poznavanja terena in gozdov gozdarke in gozdarji sežanske območne enote zavoda sodelujejo pri koordinaciji in usmerjanju sodelujočih v akciji. Da se požar ne bi razširil, širijo protipožarne gozdne prometnice.