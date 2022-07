NIJZ: V primeru dima naj se ljudje zadržujejo v zaprtih prostorih

Koper, 21. julija - Na koprski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so se odzvali na težave, ki jih v širši okolici povzroča dim s Krasa. Ponovili so, da se je najbolje zadrževati v zaprtih prostorih in da to posebej velja za ranljive skupine. Ocenjujejo, da kratkotrajno povečanje koncentracije delcev v zraku ne bo povzročilo hujših težav.