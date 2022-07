Na italijanski strani razmere stabilne, odprli tudi avtocesto

Trst, 21. julija - Položaj na požarišču na italijanskem Krasu je stabilen, gasilci in prostovoljci civilne zaščite so s skupnimi močmi zaustavili nadaljnje širjenje ognja, je danes dejal pristojni v deželni vladi Furlanije - Julijske Krajine za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Popoldne so v obe smeri odprli avtocesto Trst - Benetke.