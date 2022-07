Slovenska vojska s helikopterji in letalom v petih dneh na Krasu odvrgla skupaj približno 900.000 litrov vode

Vipava, 21. julija - Pri gašenju požara na goriškem Krasu že šesti dan pomaga tudi Slovenska vojska. Letalska enota 15. polka vojaškega letalstva je s helikopterji in letalom v petih dneh odvrgla skupaj približno 900.000 litrov vode, pri tem pa so leteli 93 ur, so objavili na spletni strani Slovenske vojske.