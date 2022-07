Slovenska škofovska konferenca odločitev ustavnega sodišča obžaluje

Ljubljana, 15. julija - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) z obžalovanjem sprejema nedavno odločitev ustavnega sodišča, ki je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. V skladu z naukom Cerkve je zakonska zveza skupnost enega moškega in ene ženske, vsak otrok pa ima pravico, da je posvojen v družino očeta in matere, so zapisali.