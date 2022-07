Mesec: Po odločitvi ustavnega sodišča o pravicah istospolnih parov bodo v tednu ali dveh pripravljene spremembe zakonodaje

Ljubljana, 8. julija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo po napovedi ministra Luke Mesca v tednu ali dveh pripravilo zakonodajni predlog za odpravo neustavnosti ureditve, ki istospolnim partnerjem ne omogoča poroke in posvojitve otrok. "To nam nalaga ustavno sodišče in to bomo storili z največjim veseljem," je poudaril Mesec.