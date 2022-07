Štipendisti Asef pri ministru Arčonu

Ljubljana, 11. julija - Na obisku v Sloveniji so te dni štipendisti Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (Asef). Danes jih je sprejel minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter jim zagotovil, da bo urad tudi v prihodnje podpiral tovrstne izmenjave, saj mladi poleg znanj in veščin z njimi krepijo pomemben stik s svojimi koreninami.

Kot so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, so štipendisti ministru v sproščenem pogovoru predstavili svoje vtise in izkušnje. Poudarili so velik pomen tovrstnih izmenjav, ne le zaradi širjenja poklicnih in študijskih znanj, marveč tudi zaradi krepitve stika z domovino svojih prednikov.

Obisk Slovenije so namreč nekateri izkoristil tudi za tkanje in navezavo stikov s svojimi slovenskimi sorodniki ter za spoznavanje krajev svojih prednikov.

Sprejema se je udeležilo sedem štipendistov iz ZDA, Argentine in Avstralije, mentorji, sodelavci ter drugi aktivni člani fundacije.

V letu 2022 je bilo v okviru štipendijskega programa Asef izbranih 11 izjemnih mladih posameznikov slovenskih korenin, ki živijo v tujini, da obiščejo Slovenijo. Trenutno jih je v Sloveniji sedem, ostali pridejo do konca leta oziroma v začetku leta 2023, so sporočili iz urada.

Fundacija Asef je bila ustanovljena leta 2014 v San Franciscu. Prizadeva si za "kroženje možganov" med Slovenijo in tujino ter vključuje mrežo več kot 50 slovenskih profesorjev, ki delujejo na več kot 45 univerzah po svetu in pokriva vse znanstvene vede. Dejavni so v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Veliki Britaniji, Avstriji, na Novi Zelandiji in Danskem.

Nudi štipendije za potomce slovenskih izseljencev, ki prihajajo v Slovenijo na desettedenski raziskovalni obisk ali na obisk podjetja.