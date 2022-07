V Libiji sinoči potekali obsežni protesti

Tripoli, 2. julija - V Libiji je danes zavladala tišina, potem ko so sinoči v več delih države ob splošnem nezadovoljstvu izbruhnili protesti proti političnim zastojem. Jezni demonstranti so med drugim po navedbah prič napadli parlament v mestu Tobruk na vzhodu države in zažgali več delov stavbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.