Guterres poziva vse stranke v Libiji k spoštovanju volitev

Pariz, 12. novembra - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes v nagovoru na mednarodni konferenci o Libiji v Parizu pozval vse libijske politične stranke, naj sodelujejo na prihajajočih predsedniških in parlamentarnih volitvah, saj da je to "nujen naslednji korak na poti k miru in stabilnosti", poroča francoska tiskovna agencija AFP.