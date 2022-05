V Libiji ulični spopadi na ulicah Tripolija

Tripoli, 17. maja - Prebivalce v libijski prestolnici Tripoli so danes zjutraj zbudili strelski spopadi med podporniki dveh rivalskih premierjev. V mesto so vpadle sile novoizvoljenega premierja Fatija Bašage, po večurnih spopadih s privrženci mednarodno priznanega premierja Abdul Hamida Dbeibaha pa so se iz mesta umaknile, navaja francoska tiskovna agencija AFP.