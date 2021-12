Zahodne države pozivajo Libijo k čimprejšnji izvedbi predsedniških volitev

Tripoli, 24. decembra - Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija in ZDA so danes pozvale Libijo, naj čim prej izvede predsedniške volitve, ki so jih ta teden odpovedali. Skupaj z novim datum morajo libijske oblasti čim prej objaviti tudi seznam kandidatov, so dodali v skupni izjavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.