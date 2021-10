Papež za pomoč migrantom v Libiji

Vatikan, 24. oktobra - Papež Frančišek je danes pozval svet, naj pomaga v migrantski krizi v Libiji. "Ponovno prosim mednarodno skupnost, naj drži svoje obljube o skupni in konkretni rešitvi za migracijske tokove iz Libije in celotnega sredozemskega prostora," je pred številnimi verniki in romarji na vatikanskem Trgu svetega Petra dejal sveti oče.