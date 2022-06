Klakočar Zupančičeva ob dnevu državnosti: Smo na dobri poti in gledamo v pravo smer

Ljubljana, 24. junija - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je na slavnostni seji DZ ob dnevu državnosti dejala, da smo na dobri poti in gledamo v pravo smer. Spraševala se je, če Slovenci res živimo v demokratični, pravni in socialni državi. Ob tem je poudarila, da neskončne delitve niso potrebne in se zahvalila vsem, ki so se borili za samostojno Slovenijo.