Pahor položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn

Ljubljana, 24. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Ob tem je poudaril, da ne bomo nikoli pozabili pogumnih ljudi, ki so dali življenje, da imamo danes lastno državo. Nanjo moramo paziti, prav tako tudi širšo domovino, Evropsko unijo, saj nam to zagotavlja mir in blaginjo, je dejal.