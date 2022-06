Golob ob dnevu državnosti: Ko držimo skupaj, lahko premagamo vse ovire

Ljubljana/Bruselj, 24. junija - Premier Robert Golob je v poslanici ob dnevu državnosti čestital vsem državljanom in spomnil, da smo se pred več kot 30 leti odločili, da se podamo na novo in odgovorno pot. Kot je poudaril, so časi, v katerih živimo, zahtevni, a prav to, da vemo, da "ko držimo skupaj, lahko premagamo vse ovire, nas navdaja z upanjem v svetlo in boljšo prihodnost".