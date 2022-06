Kovšca ob dnevu državnosti: Vrednote Slovencev strpnost, sožitje in mir nikoli ne bodo šle iz mode

Ljubljana, 24. junija - Slovenske vrednote, kot so strpnost, sožitje in mir, bodo prihodnje generacije gotovo modernizirale, a bodo v svojem bistvu ostale in nikoli ne bodo šle iz mode, je v govoru na slavnostni seji državnega sveta pred dnevom državnosti poudaril predsednik DS Alojz Kovšca. Državljanom je zaželel, da bi dan preživeli povezani in prešerno razpoloženi.