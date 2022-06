Pahor v predsedniški palači sprejel svojce padlih in vseh ranjenih v vojni za Slovenijo

Ljubljana, 24. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, notranjega ministrstva in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Ob tem je izpostavil pomen žrtev osamosvajanja in spomnil na zgodovinske dogodke pred 31 leti, ko je Slovenija postala samostojna in neodvisna država.