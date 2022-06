Svet delavcev RTVS generalnega direktorja zavoda pozval k odstopu

Ljubljana, 22. junija - Svet delavcev RTVS je sprejel sklep, s katerim generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha poziva k takojšnjemu in nepreklicnemu odstopu. Med razlogi za poziv navajajo nespoštovanje pogodbe in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter statuta RTVS pa tudi nevzdržne razmere v zavodu in njegovo slabo vodenje.