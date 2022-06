Vodstvo RTV za dan stavke skrajšalo dolžino dnevnoinformativnih oddaj

Ljubljana, 20. junija - Vodstvo Radiotelevizije Slovenija se je zaradi stavke novinarjev na RTVS odločilo poročila ob 17. uri skrajšati na tri minute, Dnevnik in Odmeve na pet minut, oddajo Tednik pa odpovedati. Stavkovni odbor in pogajalska skupina Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS sta ogorčena in menita, da gre za oviranje stavke, so zapisali v izjavi za javnost.