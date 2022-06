Dogajanje na RTVS bo pretresal odbor DZ za kulturo

Ljubljana, 22. junija - Odbor DZ za kulturo bo danes govoril o novinarski avtonomiji in pravici do obveščenosti kot poslanstva RTV Slovenija. Predsednica odbora Tamara Vonta iz Gibanja Svoboda je sejo sklicala zaradi dogajanja na zavodu, katerega sindikati, združeni v koordinaciji, so v ponedeljek opozorili na grob poseg vodstva RTV v novinarsko avtonomijo.