Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS nadaljevala stavko, vodstvo zavoda jih je po njeni oceni oviralo

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 20. junija - Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, nezadovoljna s pogajanji o stavkovnih zahtevah, je danes nadaljevala stavko. K ukrepanju so pozvali tudi DZ. Vodstvo zavoda pa se je odločilo za krajšanje televizijskih dnevnoinformativnih oddaj, kar so v stavkovnem odboru in pogajalski skupini koordinacije ocenili za oviranje stavke.