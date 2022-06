Golob ob stavki zaposlenih na RTVS upa na ureditev razmer najkasneje do konca leta

Ljubljana, 20. junija - Premier Robert Golob je ob današnji stavki RTVS dejal, da razume pozive, ki "gredo v več smeri", med prioritetami pa sam izpostavlja depolitizacijo javne RTV. Ob tem je poudaril, da ima vladna koalicija opravka z opozicijo, ki brani obstoječe vodstvo in krizo na RTVS poglablja do onemoglosti. Umiritve situacije si sam želi najkasneje do konca leta.