V Zagrebu se danes začenja INmusic

Zagreb, 20. junija - V hrvaški prestolnici se na jezeru Jarun danes po dveh letih premora začenja mednarodni glasbeni festival INmusic. Do četrtka bodo na njem kot glavna imena nastopili The Killers, Nick Cave & Bad Seeds, Deftones in Kasabian, so sporočili organizatorji festivala, ki so INmusic letos izjemoma podaljšali s treh dni na štiri.