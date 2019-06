V Zagrebu se začenja tridnevni INmusic festival

Zagreb, 24. junija - Ob zagrebškem jezeru Jarun se bo danes začel največji hrvaški glasbeni festival na prostem INmusic. Do srede se bodo na petih festivalskih odrih vrstili številni svetovno znani izvajalci, kot so The Cure, Suede, The Hives, Foals, Garbage, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Frank Turner in Kurt Vile. Iz Slovenije prihajata Siddharta in Infected.