Na Hrvaškem odpovedali glasbena festivala Sea Star in InMusic, potrjen SeaSplash

Zagreb/Umag/Šibenik, 24. aprila - Organizatorji hrvaških poletnih glasbenih festivalov Sea Star v Umagu in InMusic v Zagrebu so zaradi pandemije bolezni covid-19 morali prestavili tudi svoji letošnji poletni izdaji. Medtem so potrdili, da bo letošnji reggae festival SeaSplash potekal julija v Šibeniku, kot eden redkih poletnih glasbenih festivalov na Hrvaškem in v Evropi.