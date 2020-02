Nick Mason z novim bandom na zagrebškem poletnem festivalu INmusic

Zagreb, 24. februarja - Bobnar in eden od ustanoviteljev legendarne skupine Pink Floyd Nick Mason bo nastopil na zagrebškem poletnem festivalu INmusic. Predstavil se bo s svojo novo skupino Nick Mason's Saucerful of Secrets, ki je nastala leta 2018. Občinstvu bodo ponudili nove interpretacije skladb skupine Pink Floyd, ki so Masonu, kot pravi, najljubše.