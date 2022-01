Zagrebški INmusic v družbi 20 najbolj pričakovanih festivalov leta 2022

Zagreb, 8. januarja - Glasbena revija New Musical Express (NME) je zagrebški festival IMmusic uvrstila med 20 najbolj pričakovanih festivalov letošnjega leta. S tem se je znašel v družbi festivalov, kot so Glastonbury, Coachella, Primavera, Sziget in Mad Cool, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. INmusic je od leta 2006 gostil več kot 430 zasedb iz 37 držav.