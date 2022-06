Godčeva za STA: Instrumentov opozicije ne bomo zlorabljali, uporabili jih bomo, če bo to potrebno

Ljubljana, 13. junija - SDS, ki se je po dveh letih s čela države preselila v opozicijo, instrumentov, ki so jim pri delovanju na voljo, ne bo zlorabljala, uporabili jih bodo, če bodo ocenili, da je to potrebno, zatrjuje vodja poslancev Jelka Godec. Ob prvih potezah koalicije pa izraža skrb, da bo sklic DZ minil v znamenju neupoštevanja poslovnika in parlamentarne prakse.