Za lansko volilno kampanjo v DZ največ porabila SDS, največ sredstev se bo povrnilo Gibanju Svoboda

Ljubljana, 24. februarja - Med strankami, ki so na lanskih državnozborskih volitvah presegle dva odstotka glasov, je največ denarja za kampanjo porabila SDS, in sicer 670.362 evrov, najmanj, 26.002 evrov, pa Resni.ca. Do povrnitev stroškov je upravičenih devet strank oziroma list, največ stroškov se bo povrnilo zmagovalki volitev Gibanju Svoboda, in sicer 135.553 evrov.