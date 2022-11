Analitiki javnega mnenja v pogovoru projekta STAznanost opozorili tudi na taktiziranje volivcev

Ljubljana, 30. novembra - V supervolilnem letu javnost in politiki z zanimanjem spremljajo javnomnenjske raziskave. Te javno mnenje merijo, hkrati pa lahko vplivajo na odločanje volivcev, so priznali analitiki javnega mnenja v današnjem pogovoru STA. Ugotavljali so, da se vse več volivcev na volitvah odloča taktično, izziv za tovrstne raziskave pa je vse večja polarizacija.